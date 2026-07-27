На Южном Урале работник АО "Цемрос" восстановлен на работе через суд

В Катав-Ивановске работник АО "Цемрос" восстановлен на работе после увольнения "по статье".

Спор шёл в суде. Речь в иске шла о признании приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде увольнения, незаконными. Сотрудник просил восставить его на работе и взыскать сумму заработка за время вынужденного прогула, переработки, невыплаченной премии и компенсации за служебное жилье.

В итоге работник восстановлен в прежней должности. С "Цемроса" взыскана оплата вынужденного прогула и компенсация морального вреда. Всего – более 900 тыс. руб. Решение суда в части восстановления на работе обращено к незамедлительному исполнению, сообщает прокуратура Челябинской области.