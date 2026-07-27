Регионы получат миллиарды на новые больницы

Правительство России выделяет деньги на развитие медицины: до конца 2026 года восемь регионов получат 4 млрд рублей на строительство и обновление больниц. Всего по проекту "Развитие здравоохранения" на эти цели направят 6 млрд рублей - их распределят до 2028 года. Распоряжение подписал премьер‑министр Михаил Мишустин.

Деньги пойдут в Магаданскую, Псковскую, Ростовскую и Челябинскую области, Республику Мордовия, Кабардино‑Балкарскую Республику, а также в Камчатский и Красноярский края. В этих регионах построят онкодиспансеры, родильные дома, хирургические отделения и большие больничные комплексы - чтобы людям было проще получать медпомощь.

Некоторые регионы получат средства раньше остальных. Магаданская область первой получит 1,4 млрд рублей - деньги пойдут на обновление роддома и женской консультации. В Ростовской области 911 млн рублей потратят на реконструкцию больницы в Таганроге. На Камчатке на строительство краевой больницы выделят 1 млрд рублей, а в Мордовии 619 млн рублей направят на обновление онкодиспансера.

Ранее правительство выделило 3 млрд рублей на помощь жителям Курской и Белгородской областей, потерявшим жилье из‑за ударов ВСУ: деньги пойдут на компенсацию аренды, покупку квартир или строительство домов. Премьер‑министр Михаил Мишустин сообщил об этом на совещании с вице‑премьерами и напомнил, что по поручению Владимира Путина идет программа восстановления Курской, Белгородской и Брянской областей.