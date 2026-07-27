Джигурда засудил продавцов масок с его лицом

Артист Никита Джигурда выиграл суд с предпринимателями, которые продавали на Ozon маски с изображением лица звезды.

"ИП Штаер Т.И <…> на платформе Озон продавала "Набор масок "Звезды российской эстрады" - картонную маску с изображением лица артиста, и ИП Бартенев А.В. который на платформе этого же маркетплейса продавал тканевые маски с изображением истца", - рассказали об ответчиках в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Суд запретил предпринимателям распространение в сети персональных данных Джигурды – имени, фамилии, изображения. Также с каждого ИП взыскали моральную компенсацию в 100 тыс. руб. и судебные расходы.

Ранее похожий суд выиграл актер Сергей Безруков – он тоже судился с торговцами масками с его лицом.