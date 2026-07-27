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Фото: Накануне.RU

В Перми полицейские и ФСБ задержали подозреваемых в хищении денег участников СВО

В Перми полицейские совместно с УФСБ по Пермскому краю и УФСБ России по Центральному военному округу, при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали женщину 1980 года рождения и мужчину 1989 года рождения. Они обвиняются в двух эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере, одно из которых не было доведено до конца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

По версии следствия, участники преступной группы подыскивали граждан и убеждали их подписать контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

В дальнейшем фигуранты похитили 1,5 миллиона рублей, выплаченные одному из потерпевших за заключение контракта. Во втором случае злоумышленники покушались на хищение 1,1 миллиона рублей, но не довели свои действия до конца, так как были задержаны.

Кроме того, участники преступной группы подыскивали женщин, готовых заключить фиктивный брак с потерпевшими для получения дальнейших выплат. Одну часть поступающих средств они должны были оставлять себе, другую передавать организаторам. В настоящий момент установлено пять женщин, вступивших в брак. Они находятся под подпиской о невыезде.

Уголовные дела расследуются в специализированном следственном отделе по расследованию преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий СУ Управления МВД России по Перми. По решению суда один из злоумышленников заключен под стражу. Его подельнице избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Следствие продолжается, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности и другие участники преступной группы.

Теги: подозреваемые, уголовное дело, хищение, участники СВО


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