Екатеринбуржца привлекли по пяти статьям за вызывающее поведение в самолете

40-летнего жителя Екатеринбурга, летевшего домой из Пхукета (Таиланд), привлекли по двум уголовным и трем административным статьям за неподобающее поведение в самолете. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошел еще 7 мая. По имеющимся данным, обвиняемый работал на вахте горнодобывающего предприятия и ранее не имел проблем с законом. В тот день он сильно перепил, курил сигарету в салоне самолета, вел себя вызывающе и никак не реагировал на замечания окружающих. Как только самолет приземлился, мужчина подошел к табличке "Выход" и с силой ударил, повредив ее. По ее оценкам авиакомпании, ущерб составил более 20 тыс. руб.

Во время рейса, диспетчер сообщил о проблемном пассажире в линейный отдел "Кольцово", потому после приземления его уже ждали сотрудники полиции. После задержания мужчина не смог объяснить причину такого поведения, отметив только то, что много выпил.

Тогда, действия вахтовика были квалифицированы в соответствии с ч. 2 ст. 213 УК РФ, а на днях в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело - по ст. 214 УК РФ. Кроме того, его привлекли к административной ответственности сразу по трем статьям КоАП РФ: 6.24, 20.21 и ч. 6 ст. 11.17. После рассмотрения протоколов в суде авиадебоширу назначили наказание в виде 10 суток ареста.

Сейчас расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.