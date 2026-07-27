Госдума восьмого созыва собралась на свое последнее пленарное заседание

Госдума восьмого созыва сегодня собралась на свое последнее пленарное заседание: депутаты уходят на каникулы, а в сентябре состоятся выборы, на которых изберут новый состав нижней палаты российского парламента.

За пять лет работы Госдума приняла 2980 федеральных законов, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин, подводя итоги. "Две трети всей законотворческой повестки в восьмом созыве составили законопроекты, внесённые депутатами Госдумы и членами Совфеда", - сообщил Володин.

Также Володин заявил, что "послания президента Федеральному Собранию предыдущих лет были выполнены Госдумой полностью".