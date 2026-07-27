В ЕС хотят ограничить возможность использования вето при согласовании санкций

В ЕС рассматривают новый подход в согласовании санкций, чтобы ограничить возможность стран применять право вето, сообщает The Financial Times.

По словам источников издания, в последнее время некоторые государства все чаще пользовались правом блокировки санкционных пакетов, "пытаясь защитить компании, которые по-прежнему ведут бизнес с Россией".

Один из рассматриваемых вариантов предполагает, что Брюссель будет вводить санкции в отношении отдельных лиц или "небольшими тематическими партиями" вместо крупных пакетов, пишет "Интерфакс".

Ранее стало известно, что согласование 21-го санкционного пакета зашло в тупик. По данным Financial Times, шесть стран Евросоюза — Австрия, Германия, Греция, Италия, Португалия и Франция — требуют смягчить отдельные положения или ввести исключения для своих экономик.

На этом фоне в Евросоюзе рассматривают возможность отказа от утверждения крупных санкционных пакетов против России, сообщили СМИ.