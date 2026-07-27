Журналистка Александра Баязитова вышла на свободу после пяти лет колонии

Журналистка, автор Telegram-канала "Адские бабки" Александра Баязитова освободилась из владимирской колонии. Она отбыла весь срок – пять лет – к которому ее приговорили по делу о вымогательстве.

В прошлом году Басманный суд Москвы заменил Баязитовой остаток срока на принудительные работы. Но из колонии она так и не вышла: прокуратура обжаловала решение суда, и вышестоящий суд отменил его, Баязитова осталась отбывать срок до конца. В 2024-м году она просила об условно-досрочном освобождении: у женщины диагностированы сахарный диабет, гипертония, глаукома, также на ее иждивении находится болеющая мама.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил к пяти и четырем с половиной годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по делу о вымогательстве денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Баязитова утверждала, что ни о каких договоренностях не знала и денег не вымогала, писала не очерняющую статью, а просто публикацию-расследование о ситуации в банке, который считается опорным для оборонного сектора.

Летом 2023 года была осуждена еще одна фигурантка Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием, суд приговорил ее к четырем годам условно.