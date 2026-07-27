Свердловчане взяли медали на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по легкой атлетике. Несколько медалей удалось выиграть свердловским спортсменам.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, чемпионат России по легкой атлетике собрал за четыре дня на стадионе "Калининец" 770 атлетов из 67 регионов страны. За соревнованиями наблюдали свыше 15 тысяч зрителей. Было разыграно 46 комплектов наград в 46 дисциплинах.

Медали завоевали и свердловские атлеты. Так, Милана Садовская одержала победу в соревнованиях женщин по прыжкам в длину с результатом 6,46 метра. Максим Якушев победил в беге на 3 тысячи метров с препятствиями – его результат 8:34,41 минуты. А у женщин на той же дистанции "бронзу" взяла Анна Тропина с результатом 10:04,21 минуты.

Напомним, чемпионат России по легкой атлетике-2026 проходил в Екатеринбурге с 23 по 26 июля. Во время турнира в городе был организован специальный ночной забег.