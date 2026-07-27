"Т Плюс" опроверг причину приостановки Ново-Свердловской ТЭЦ для нужд Екатеринбурга

В ПАО "Т Плюс" опровергли заявление о приостановке работы Ново-Свердловской ТЭЦ из-за некачественной воды, о чем ранее писал близкий к мэрии канал "Екатеринбург. Главное". Пресс-служба компании заявила, что ТЭЦ выведена из работы только для подготовки оборудования к зиме.

"Ново-Свердловская ТЭЦ не берет воду из открытого водоема, а нагревает холодную воду, которую поставляет МУП "Водоканал". На котлы и в тепловую сеть подается вода питьевого качества: весь цикл очищения вода проходит в химцехе станции, а анализы готовит профессиональная химлаборатория, которая предоставляет отчет в Роспотребнадзор", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе "Т Плюс".

Там также добавили, что подача воды потребителям будет прекращена до 28 июля, пока ТЭЦ снова не возобновит работу.

Ранее канал "Екатеринбург. Главное" сообщал, что горячее водоснабжение могут вернуть екатеринбуржцам уже этим вечером.