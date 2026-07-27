Число пострадавших от атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до восьми

Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Ростовской области выросло до восьми. Два человека – супружеская пара – погибли. В ходе атаки было уничтожено около 50 БПЛА, атаке подверглись Ростов-на-Дону и Таганрог, а также четыре района.

"В Ростове в результате падения обломков БПЛА на жилые дома восемь человек получили ранения и обратились за медицинской помощью: два человека получили помощь медиков на месте, шесть человек госпитализированы. Состояние одного мужчины – тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное", - сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Жителей многоквартирных домов, атакованных беспилотниками, эвакуировали. 56 человек направили в пункт временного размещения, где также развернут медпункт.

"Пострадавшее социальное учреждение – центр для лиц без определённого места жительства. На момент атаки в учреждении находилось 43 проживающих и 3 работника. Были предприняты необходимые меры безопасности, никто не пострадал. Сейчас учреждение работает в штатном режиме", - сообщил Слюсарь.