"КамАЗ" отменяет четырехдневку на фоне роста заказов

На "КамАЗе" отменили переход на четырехдневную рабочую неделю из-за роста заказов.

Режим "четырехдневки" планировалось ввести на период с августа по октябрь, приказ об этом был подписан еще в марте 2026 года.

"Благодаря мерам, принимаемым в компании по развитию продаж, по расширению модельного ряда автомобилей К5, а также стабилизации российского рынка грузовых автомобилей, на "КамАЗе" зафиксирован рост объёма заказов на ближайшие месяцы, что позволило скорректировать производственный план в сторону увеличения", - говорится в сообщении компании.

Объемов заказов достаточно для работы в режиме пятидневной рабочей недели. Среднесуточный темп производства составит 160 машинокомплектов.

Основной штат "КамАЗа" на головном предприятии в Набережных Челнах составляет около 30 тыс. человек.