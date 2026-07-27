Объекты Wildberries в Удмуртии эвакуированы из-за атаки БПЛА

Работники двух объектов Wildberries в Удмуртии были эвакуированы на фоне массированной атаки БПЛА на регион.

"Сортировочный центр и логистический комплекс в Сарапуле были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности", - сообщается в Telegram-канале объединенной RWB.

На портале селлеров появилась информация, что склад "Сарапул" и сортировочный центр "Ижевск" не принимают поставки. "Мы отключили штраф за отгрузку на иной СЦ — он снова будет действовать с 28 июля", - говорится в сообщении.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что регион подвергся "самой массированной атаке за последнее время", сбиты несколько беспилотников. Сегодня утром в республике была объявлена угроза ракетной атаки ("Опасное небо"), а затем - режим беспилотной опасности.