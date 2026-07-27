Минпромторг предлагает правила запрета продажи табака возле школ

Минпромторг России подготовил проект постановления, который определит, как устанавливать границы территорий возле образовательных организаций, где запретят продавать табак, никотинсодержащую продукцию, кальяны и устройства для их использования.

Правила нужны, чтобы исполнить нормы закона, которые заработают с 1 октября 2026 года. По ним нельзя будет торговать такой продукцией рядом со зданиями образовательных организаций. Исключение сделают для учреждений дополнительного и дополнительного профессионального образования, а также для организаций, где учатся только взрослые.

В Минпромторге считают, что четкие критерии помогут защитить здоровье людей - особенно молодежи. В ведомстве хотят, чтобы правила были понятны бизнесу, а решение об ограничениях принимали открыто и с учётом мнения граждан.

Сейчас проект постановления разместили на портале нормативных правовых актов.

Ранее сенатор Андрей Клишас раскритиковал одобренный Советом Федерации и Госдумой закон о запрете вейпов: он считает, что запрет должен быть единым для всей страны, а не экспериментальным и зависящим от регионов.