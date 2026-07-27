Сотрудницу уральского детсада судят за гибель воспитанника

В уральском ЗАТО Лесной перед судом предстанет воспитатель детского сада. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели воспитанника.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась сотрудница детсада №22 "Яблонька". Как показало расследование, 7 мая 2025 года женщина уложила для дневного сна 4-летнего воспитанника детского сада. Убедившись, что ребенок заснул, она занялась уборкой, не наблюдая за ним и другими детьми.

Когда воспитательница вернулась, то обнаружила воспитанника с признаками механической асфиксии. Итогом стало возбуждение уголовного дела. Как было установлено, дыхательные пути ребенка оказались закрыты инородными массами.

На сегодня расследование завершено. Как отметили в прокуратуре, сама воспитатель отказалась признавать вину. Сейчас дело направлено на рассмотрение в городской суд Лесного.