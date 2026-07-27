В самолетах появятся фильмы с субтитрами и тифлокомментариями

Минтранс РФ ввел новые правила, чтобы сделать перелеты удобнее для людей с инвалидностью. Теперь, если авиакомпания показывает фильмы на борту, часть из них обязательно должна быть с субтитрами - для пассажиров с нарушениями слуха - и с тифлокомментариями - для тех, у кого проблемы со зрением.

Приказ уже опубликовали на официальном портале правовой информации.

Правила начнут действовать в разное время. Требования к фильмам вступят в силу с 1 марта 2027 года. А остальные нормы, которые касаются обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями, станут обязательными раньше - с 1 сентября 2026 года.

Сообщалось, что в Тюменской области началось презентационное турне по учреждениям, которые помогают людям с инвалидностью: специалисты, руководители соцорганизаций, представители муниципалитетов и родительского сообщества будут ездить по реабилитационным центрам, центрам дневного пребывания и общественным организациям, чтобы обменяться опытом и наладить партнерство.