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Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал финальный этап строительства новых корпусов в детском лагере «Олимп»

В Хабаровске близится к завершению масштабное обновление загородного оздоровительного лагеря «Олимп». Ход строительства еще двух быстровозводимых жилых корпусов лично проверил мэр города Сергей Кравчук. Работы на объекте ведутся с опережением утвержденного графика, что позволит обновленному муниципальному учреждению принять очередную летнюю смену уже во второй половине августа текущего года.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Строительные работы на площадке лагеря «Олимп» вошли в завершающую стадию и идут в строгом соответствии с графиком. Финансирование проекта обеспечено в полном объеме, рабочая сила и все необходимые материалы, включая металлоконструкции, сэндвич-панели, оконные блоки и элементы внутренней отделки, полностью находятся на объекте. Подрядчику необходимо закрыть тепловой контур и сдать эти два корпуса в эксплуатацию. Наша главная задача - обеспечить грамотную организацию труда на финальном этапе, чтобы уже во второй половине августа обновленный лагерь принял двести сорок детей. Мы создаем для хабаровских школьников условия отдыха, соответствующие самым высоким современным стандартам безопасности и комфорта», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

Также глава города отметил, что реконструкция загородного лагеря финансируется за счет консолидированного бюджета. Из городского бюджета на реализацию проекта направлено 100 миллионов рублей, еще 150 миллионов рублей выделено из краевого бюджета. Кроме того, лагерь успешно вошел в федеральную программу субсидирования загородных объектов отдыха и оздоровления детей.

На сегодняшний день в лагере «Олимп» отдыхают 152 ребенка. После ввода в эксплуатацию строящихся объектов проектная мощность лагеря увеличится до 240 мест в смену. Новые современные корпуса обеспечат повышенный уровень комфорта для отдыхающих: дети будут размещаться в комнатах по два-четыре человека, при этом каждый номер оснащается индивидуальным санузлом, душевой кабиной и системой кондиционирования воздуха. В связи с расширением вместимости лагерь уже проводит конкурсный отбор для комплектования дополнительного штата квалифицированного персонала на конкурсной основе.

В этом году в лагере «Олимп» для ребят подготовлены три смены: «Движение Первых. Под Русским флагом», «Спорт объединяет» и «Мозаика народов России», что соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

(2026)|Фото: khv27.ru

Напомним, в период с 2023 по 2025 годы за счет средств городского бюджета в размере более 448 миллионов рублей проведена масштабная реконструкция и модернизация детского лагеря «Олимп». В рамках этих работ были возведены и введены в эксплуатацию четыре модульных каркасных спальных корпуса, а также современная столовая на 240 мест. 

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, детский лагерь олимп


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