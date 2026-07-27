27 Июля 2026
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Фото: пресс-служба &quot;Уралкалий&quot;

"Уралкалий"— генеральный партнер "Баскет-стрит 2026"

"Уралкалий" выступил генеральным спонсором открытого первенства г. Березники по уличному баскетболу "Баскет-стрит". Первенство было организовано в рамках реализации проекта компании по развитию баскетбола как массового вида спорта для детей и подростков в Березниках и Соликамске при поддержке администрации Березники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".
 
В баскетбольных турнирах 3x3 приняли участие более 120 команд в трех возрастных группах среди мужчин, женщин, юношей и девушек из Пермского края и других регионов России. Игры по уличному баскетболу прошли по олимпийской системе — на выбывание, командное первенство разыгрывалось в каждой возрастной группе.
 
Гостями первенства стали выпускники клуба "Калий-Баскет", представляющие молодежные команды ведущих баскетбольных клубов. Для зрителей и гостей были организованы анимационные площадки, конкурсы, а также выступления спортивных и художественных коллективов города. 

Открытое первенство города Березники по уличному баскетболу "Баскет-стрит"(2026)|Фото: пресс-служба "Уралкалий"

"Уралкалий" активно поддерживает развитие спорта, в том числе детско-юношеского, в регионе присутствия. Проведение открытого первенства по уличному баскетболу стало доброй традицией. Это масштабное событие объединило спортсменов разных возрастных групп и стало настоящим праздником спорта и здорового образа жизни", - отметил заместитель генерального директора ––– директор по безопасности   "Уралкалий", депутат Законодательного собрания Пермского края Андрей Силаев.

Отметим, что проект "Уралкалия" по развитию баскетбола как массового вида спорта в Березниках и Соликамске реализуется с 2013 года. Цель проекта — популяризация баскетбола как массового и доступного вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. За годы реализации проекта в городах открыто 29 школьных баскетбольных центров, в которых тренируется более 2 200 спортсменов. Участники проекта принимают участие в краевых, федеральных и международных соревнованиях.

Теги: Уралкалий, Баскет-стрит 2026


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