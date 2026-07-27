В петербургских ТЦ власти проведут рейды по выявлению неформалов и радикалов среди молодежи

В Санкт-Петербурге планируется проводить рейды для выявления в среде молодежи радикалов и неформалов.

Проводить такие рейды будут в августе и сентябре в "местах скопления несовершеннолетних", к которым отнесли и торговые центры. Об этом говорится в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города, на него обратил внимание Telegram-канал "Расстрига".

По мнению комиссии, радикально настроенных юношей и девушек можно отличить по "внешним атрибутам в одежде, различным аксессуаром, относящимся к неформальным асоциальным группировкам".

Выявленных неформалов планируется "вовлечь в процесс профилактической работы по дерадикализации и конструктивной социализации в обществе".