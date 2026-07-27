Уровень воды в реке Тура вырос до 859 сантиметров и продолжает подниматься

Уровень воды в реке Тура вырос до 859 сантиметров и продолжает подниматься. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Это выше отметки "Неблагоприятное явление". По прогнозу гидрологов уровень воды в Туре превысит показатели 2016 года. Причина – обильные дожди, которые прошли в Свердловской и Тюменской областях.

Александр Моор сообщил о принятии дополнительных мер для защиты жителей от паводка.

"Масштабы подтоплений хорошо заметны с воздуха. Вместе с коллегами осмотрели с вертолета участок реки от границы со Свердловской областью до слияния с рекой Пышмой. Воды очень много, затоплена вся пойма. <...> Используя опыт, который мы получили в Ишиме в 2024 году, готовимся к самому неблагоприятному сценарию. Тем более, что так называемый дождевой паводок, в отличие от весеннего половодья, сложно прогнозировать", - сообщил губернатор.

Он поручил главам Тюмени и Тюменского округа в кратчайшие сроки организовать круглосуточное дежурство на дамбах и насыпях. Особое внимание – ночью.

Губернатор отметил, что важно создать резерв мешков и грунта.

"По опыту ишимского паводка, в потенциально опасных местах у дамбы нужно складировать большой объем заполненных мешков. Также там должна быть выставлена техника. Это позволит максимально быстро отреагировать на возможные протечки. Поручил стянуть в город необходимую дополнительную технику: погрузчики и самосвалы. Кроме этого, необходимо пройти по всем домам в зоне вероятного подтопления: заблаговременно эвакуировать одиноких пожилых людей и больных. И еще раз проверить готовность ПВР. Держу ситуацию на личном контроле", - заявил Моор.