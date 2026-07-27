Число выдворений иностранцев из России выросло более чем на 50%

За первые шесть месяцев 2026 года из России выдворили почти 44 тыс. иностранцев и лиц без гражданства в 59 государств, передают "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов. Это на 65% больше, чем в прошлом году за тот же период.

С прошлого года выдворять иностранцев можно не только по решению суда, но и по решению МВД. Также в прошлом году действовал режим, позволяющий незаконным мигрантам легализоваться, но период действия "амнистии" закончился 10 сентября 2025 года. Эксперты считают, что 65-процентный рост выдворений в этом году связан именно с действием легализации.

Также в стране в целом ужесточаются миграционные правила и законы, отмечают юристы.