Губернатор: Самая массированная атака БПЛА за последнее время идет на Удмуртию

ВСУ попытались нанести масштабный удар по Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики", — написал он в Telegram-канале.

По словам Бречалова, сбиты несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сегодня утром в регионе была объявлена угроза ракетной атаки ("Опасное небо"), а затем - режим беспилотной опасности. Губернатор призвал не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.

Также утром 27 июля режим ракетной опасности был введен в нескольких соседних регионах – Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае.