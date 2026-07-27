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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцам ограничат горячую воду из-за приостановки работы Ново-Свердловской ТЭЦ

Жители Екатеринбурга снова могут столкнуться с перебоями горячего водоснабжения. Причиной тому - временное приостановление работы Ново-Свердловской ТЭЦ, сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

"Вчера вечером из-за плохого качества поступающей в котлы воды из водохранилищ временно приостановила работу Ново-Свердловская ТЭЦ. Событие не так чтобы уж страшное и критическое, но какое-то время в части Екатеринбурга будет плохо с горячей водой", - говорится в сообщении.

Там также добавляют, что исправить ситуацию должны в течение суток, а в лучшем случае, горячее водоснабжение будет восстановлено уже к сегодняшнему вечеру.

Помимо этого, в канале пояснили, почему екатеринбуржцы уже несколько дней наблюдают, как из крана течет холодна вода желтого цвета. Якобы из-за постоянных дождей водопроводчики вынуждены держать баланс между объемами подаваемой воды и ее прозрачностью. В противном случае, пришлось бы ограничивать подачу и холодной воды.

Сам же цвет объясняется повышенной мутностью Н20, поступающей на фильтр-станции "Водоканала", который очищает воду до норм, требуемых санврачами. В ЕМУП "Водоканал" также сообщают, что никакой опасности такая вода для здоровья не несет.

"Вода, поступающая со станций водоподготовки в городскую сеть, соответствует санитарным нормам СанПиН. Ежемесячно проводится контроль на фильтровальных станциях и в районах", - сообщает пресс-служба компании, предлагая ознакомиться с результатами качества питьевой воды. Однако, информация, представленная на сайте, показывает лишь результаты от 13-19 июля, в то время как качеством воды горожане возмущаются последнюю неделю.

Сообщение от ЕМУП "Водоканала" в соцсетях также не устраивает местных жителей, которые жалуются на невозможность помыть посуду или принять душ в желтой воде.

Теги: Екатеринбург, Ново-Свердловская ТЭЦ, Водоканал, горячая вода, желтая вода


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