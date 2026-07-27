Россия наращивает экспорт молочной продукции: объёмы растут, рынки расширяются

В январе - мае 2026 года Россия увеличила экспорт молочной продукции до 104 тысяч тонн - это на 14 % больше, чем год назад. Выручка выросла на 19 % и достигла 245 млн долларов, сообщил центр "Агроэкспорт", пишет "Ъ".

Лидером по выручке стали сыры и творог (28 %), следом - кисломолочные продукты (23 %) и мороженое (15 %). Самые быстрые темпы роста показали сухое молоко (+54 %) и сыворотка (+50 %) - в "Союзмолоке" связывают это с высокими мировыми ценами.

Экспорт помогает производителям сбывать излишки: внутренний рынок почти насыщен - самообеспеченность сырьём достигает 85 %, а с учетом поставок из Белоруссии спрос фактически закрыт. Компании подтверждают рост: например, "Логика молока" в первом полугодии отправила за рубеж 8,3 тысячи тонн продукции на 1,7 млрд рублей - это плюс 6 % по объему и плюс 3 % по стоимости.

Основные покупатели - Казахстан, Белоруссия и Узбекистан (64,9 % выручки), но быстрее всего растут поставки в страны Ближнего Востока и Африки: в Египет - в два раза, в Тунис - в десять раз. По прогнозу FAO, в ближайшие десять лет потребление молочной продукции в этих регионах вырастет на 19 % на человека, но логистику осложняют короткие сроки годности товаров.

В "Союзмолоке" прогнозируют рост экспорта по итогам 2026 года на 8-15 %, но во втором полугодии динамику могут сдержать колебания курсов, высокая база прошлого периода и геополитическая обстановка - например, напряженность в странах Персидского залива уже снижает спрос.

Сообщалось, что Россельхознадзор с 27 июля временно запрещает поставки молочной продукции из Армении в Россию: в ходе проверки с 14 по 21 июля на армянских молокоперерабатывающих предприятиях нашли те же нарушения, что и в 2023–2024 годах.