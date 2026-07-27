ФСБ: Задержан житель Хабаровска, работавший на разведку Новой Зеландии

ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, шпионившего в пользу разведки Новой Зеландии, сообщила ФСБ.

По данным ведомства, мужчина 1971 г.р. сам установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз" с участием США, Великобритании, Канады и Австралии.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее 46-летний житель Анапы был задержан по подозрению в госизмене. Мужчина собирал данные о расположении подразделений Минобороны и объектов ТЭК в Краснодарском крае и другую информацию для ракетных атак Украины.