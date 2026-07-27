За неделю мошенники похитили у тюменцев почти 30 миллионов рублей

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 36 жителей региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 27 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 5 млн руб.

Так, неизвестные, позвонив на сотовый телефон жительницы областного центра, представившись сотрудниками правоохранительных органов, ввели ее в заблуждение и под предлогом декларирования денежных средств убедили передать наличными курьеру 5 млн рублей.

Прокуратура Восточного административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту мошенничества.