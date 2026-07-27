На Урале хотят создать дом-музей Ельцина и принимать в нем туристов

В уральском селе Бутка планируют организовать дом-музей первого президента России Бориса Ельцина.

Как пишет "Областная газета", дом, в котором Ельцин провел детство, приведут в надлежащий вид, чтобы принимать в нем туристов. Также в планах воссоздать интерьеры, провести реконструкцию придомовой территории и придать сельский колорит.

Дом, где в 1931 году родился будущий первый президент РФ, находится по адресу переулок Короткий, 1. Семья Ельцина переехала из Бутки в 1937 году, но родственники владели домом до того момента, пока муниципалитет не выкупил его с целью организации в нем музея.

"Есть мысль сделать все так, как было при Ельцине. С колоритом сельской жизни: чтобы и самовар на веранде, и варенье из блюдечка. Чтобы малина росла, и туристы могли бы ее попробовать, как лакомились ею и внуки Ельцина, когда приезжали сюда. Интерес к дому у туристов есть и сейчас", - заявил "ОГ" заместитель главы Талицкого муниципального округа Иван Дятлов.

Напомним, в прошлом году на родине первого президента России Бориса Ельцина установили его мемориальную доску. Она находится рядом с памятниками ВОВ и СВО.