ТМК награждена премией "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" за проект полигона промышленных отходов ПНТЗ

Трубная металлургическая компания (ТМК) стала лауреатом Национальной премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2026". Отмечен проект строительства полигона промышленных отходов Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), который является филиалом ТМК. Этот проект стал победителем в номинации "Перспектива", что подчёркивает его значимость для экологического развития региона и всей страны.

Как сообщает пресс-служба ТМК, полигон, который планируется построить, предназначен для безопасного размещения производственных отходов, относящихся к четвёртому (малоопасные) и пятому (практически неопасные) классам опасности. Это важный шаг к минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду. На территории полигона также будет осуществляться обезвреживание отходов третьего класса (умеренно опасные). Такой подход позволит не только сократить объём отходов, но и снизить их класс опасности.

Проект полигона основан на использовании наилучших доступных технологий, что соответствует государственной политике в области экологического развития России. В частности, акцент сделан на экологически безопасном обращении с отходами. Это включает в себя не только сокращение их образования и снижение уровня опасности, но и вовлечение отходов в повторный хозяйственный оборот. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры для обезвреживания и безопасного размещения отходов, а также экологическому восстановлению использованных территорий.

Проектирование полигона уже завершено, пройдены все необходимые этапы согласования. В частности, проект успешно прошёл общественные слушания и две общественные экологические экспертизы. В апреле 2026 года он получил положительное заключение государственной экологической экспертизы сроком действия на десять лет, что подтвердило его экологическую безопасность. На данный момент проводится государственная экспертиза проектной документации, которая включает в себя комплексную оценку на соответствие всем строительным и экологическим нормам.

При успешном завершении всех процедур ввод полигона в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Срок эксплуатации объекта составит 17 лет, после чего территория будет рекультивирована в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Это означает, что после завершения эксплуатации полигон будет восстановлен, что позволит вернуть его в естественное состояние и минимизировать воздействие на окружающую среду.