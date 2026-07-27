Вслед за "ракетной опасностью" в Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность"

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Министерства безопасности. Ранее в Пермском крае действовал режим "Ракетной опасности".



Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Жителей и гостей региона просят быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112.

Напомним, режим "Ракетной опасности" был введен сегодня, в 08.22. Отменен в 09.53.

Если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом! Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте "тревожный набор": воду, еду, лекарства, фонарик, документы. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.