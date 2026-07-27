Каждый второй малый бизнес в России заявляет о нестабильных результатах и минимальной выручке

В первом полугодии 2026 года в России закрылось почти в три раза больше компаний, чем открылось, таковы данные ФНС. Исследования участников рынка и экономистов говорят, что деловая активность малого и среднего бизнеса в начале лета находилась на границе между ростом и спадом. Наконец, опросы показывают, что для предпринимателей сейчас самым острым вопросом являются не налоги, а снижение покупательской способности населения, пишет Forbes.

Запас прочности у малого бизнеса в России иссякает, со времени пандемии он существует в условиях постоянной адаптации и давления. Увеличение налогов сейчас совпало со снижением потребительского спроса, и такой удар не все бизнесы смогут перенести, считают эксперты.

"В кризис основные расходы бизнеса никуда не исчезают. Аренда, зарплаты, логистика — это постоянные расходы, которые не сжимаются вместе с выручкой. А малый бизнес работает напрямую с конечным потребителем, чей кошелек в 2026 году стал ощутимо тоньше", - отмечает издание.

В июне каждая четвертая компания проводила сокращения сотрудников, а новых нанимали только 15% предприятий малого бизнеса.

Опрос сервиса "Контур Эльба" показал, что половина предпринимателей из сферы малого бизнеса описывает свое состояние как "результаты нестабильные, держимся на минимальной выручке". Речи о развитии в таком состоянии не идет. 16% задумывались о продаже или закрытии бизнеса. 5% уже это сделали. 22% заявили, что "потихоньку продолжают развиваться".