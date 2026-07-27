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Фото: Накануне.RU

На Эльбрусе возобновили поиски тел иностранных альпинистов

Спасатели возобновили поиски пропавших на Эльбрусе иностранных альпинистов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В работах участвуют 11 человек: спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели "Кавказ.РФ".

Как сообщалось, 24 июля группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Вечером 25 июля из-за ухудшившихся погодных условий они сбились с маршрута. По данным СУ СКР по региону, один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров, они скончались. Позже был обнаружен еще один выживший альпинист. Оставшиеся трое, как выяснилось, погибли.

Спасателям удалось эвакуировать тела двух альпинистов на поляну Азау. Их передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Пурга и шквалистый ветер не позволили найти и эвакуировать тела еще троих альпинистов. Поисковые работы были приостановлены.

По данным СМИ, альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Отметим, на Эльбрусе также продолжается другая спасательная операция. Речь идет о различных группах туристов.

Теги: эльбрус, альпинисты, мчс


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