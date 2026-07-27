Алексей Текслер на «Дне поля – 2026»: Сегодня работа аграриев – это высокотехнологичный труд

Конец июля традиционно на Южном Урале ознаменован крупными событиями, связанными с развитием АПК и сельских территорий.

Так, в поселке Тимирязевский Чебаркульского округа накануне прошла выставка «День поля – 2026» – одна из ключевых площадок для представителей аграрной сферы Челябинской области.

«Это добрая традиция собирать вместе аграриев, производителей техники, представителей научного, образовательного сообщества, которые активно работают в агросфере. Здесь молодые фермеры и уже опытные аграрии. Уверен, что эта работа на выставке даст результат. Наш аграрный сектор активно развивается. Последние годы мы собираем больше двух миллионов тонн зерновых – это отличное достижение, также активно идем в направлении масличных культур, занимаемся овощами открытого и закрытого грунта. Активно работают наши переработчики. Мы инвестируем и в растениеводство, и в животноводство. И, несмотря на непростые времена, мы реализуем крупные, заметные инвестиционные проекты» – обратился к участникам выставки губернатор Алексей Текслер.

Мероприятие традиционно собирает аграриев со всего региона, представителей власти, науки и бизнеса. Деловая программа была насыщенной, включая демонстрационные показы техники, опытные посевы новых сортов. Для участников была подготовлена экскурсионная программа Челябинского научно-исследовательского института сельского хозяйства. В течение дня можно было познакомиться с селекционными питомниками новых и перспективных сортов пшеницы и ячменя, а также с делянками экологического сортоиспытания сельскохозяйственных культур.

Напомним, Челябинская область сохраняет сильные позиции в сельском хозяйстве, обеспечивая продовольственную безопасность, поставляя продукцию в другие регионы России и за рубеж.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов накануне проведения выставки отмечал, что, несмотря на крайне дождливый июнь и начало июля, посевная кампания прошла в срок, засеяно 1 миллион 557 тысяч гектаров.

«Наши аграрии в очередной раз продемонстрировали настоящий характер. По гречке и твёрдой пшенице плановые показатели достигнуты. Картофель и овощи сохранили на уровне прошлого года – стопроцентная обеспеченность региона этой продукцией гарантирована» – высказал уверенность Евгений Литвинов.

После церемонии открытия выставки Алексей Текслер осмотрел современную сельхозтехнику и передовые решения для АПК: почвообрабатывающие и кормозаготовительные машины, самоходные опрыскиватели, агродроны и технологии обработки полей с помощью беспилотников.

Компании, которые привозят технику на стенд под открытым небом, крайне ценят предоставляемую на Южном Урале возможность продемонстрировать свои разработки.

«Мы каждый год выставляемся на этой выставке и благодарны руководству области и министерству сельского хозяйства за возможность участия в таких мероприятий, — сказал в беседе с челябинскими журналистами бренд-менеджер компании «Агроцентр», официального дилера «Ростсельмаш» Вячеслав Долинин. — Люди имеют возможность приехать, посмотреть новинки, что-то для себя новое узнать и определить, что больше подходит именно для их хозяйства. А мы попутно рассказываем им про федеральную программу 1432 — о скидках на технику в 10%. А также о том, что дополнительно действуют программы для покупки — это Росагролизинг, кредитные программы существуют. Сейчас очень выгодные условия для покупки техники».

На площадке выставки Алексей Текслер вручил работникам агропромышленного комплекса Почетные грамоты и Благодарности Министерства сельского хозяйства РФ, нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник сельского хозяйства Челябинской области», Почетные грамоты и Благодарности губернатора Челябинской области.

Отдельное внимание было уделено подготовке молодых кадров АПК. В рамках проекта «Агронаставники» прошел слет агроклассников, для которых подготовили образовательную программу, дискуссии о технологиях и возможностях работы в аграрном секторе.

«Главное, конечно, – кадры. Сегодня реализуется национальный проект “Кадры в АПК”. Он предполагает как формирование агроклассов, так и работу с колледжами и вузами. Эта система выстраивается так, чтобы ребенок заинтересовался еще со школьной скамьи, а дальше мог пройти через систему среднего или высшего образования. Целевой набор позволяет направлять ребят на обучение для последующей работы в муниципалитетах, и таким образом мы формируем молодые кадры. И надо сказать, что сегодня работа в поле – это высокотехнологичная работа», – подчеркнул Алексей Текслер.

Участники и гости выставки также могли посетить фермерскую ярмарку, ярмарку ремесленных товаров, творческие мастер-классы от мастериц Чебаркульского района, фуд-корты, подкаст-студия и концерт с участием творческих коллективов района.

А в день 290-летия Кунашака в минувшую субботу на стадионе «Кунашакский» состоялось еще одно важное для сферы АПК Южного Урала событие - торжественное открытие 48-х областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос». В этом году в них приняло участие около 2100 спортсменов из территорий Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей села со знаменательной датой и подчеркнул важность масштабных соревнований для развития физической культуры и спорта региона.

«Сегодня мы отмечаем 290 лет со дня основания села Кунашак. Поздравляю жителей с этим замечательным праздником, – обратился Алексей Текслер к участникам мероприятия. – Очень символично, что именно сегодня главные сельские игры нашего региона проводятся в Кунашаке. Здесь развивается спортивная инфраструктура. Скоро будет открыт новый ледовый дворец. Это один из лучших сельских спортивных центров, которые есть сегодня в регионе. Да, регион помогает, но, как говорится, под лежачий камень вода не течет, и администрация Кунашакского муниципального округа очень активна, поэтому все получается».

Глава региона напомнил, что за последние годы в Челябинской области было построено 116 спортивных объектов, площадок во всех муниципалитетах.

Почетное право зажечь огонь 48-х Областных сельских спортивных игр «Золотой колос» предоставили трехкратной чемпионке мира по борьбе на поясах, чемпионке России по дзюдо, уроженке Кунашака Дине Гизатулиной.

В финале соревновались сборные команды 22 муниципальных округов Челябинской области: Агаповского, Аргаяшского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Еткульского, Карталинского, Каслинского, Кизильского, Красноармейского, Кунашакского, Кусинского, Нагайбакского, Нязепетровского, Октябрьского, Пластовского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского и Чесменского.

Игры предусматривают соревнования в 19 дисциплинах, в программе финальных соревнований их 9: волейбол, гиревой и городошный спорт, легкая атлетика, перетягивание каната, стрельба из пневматической винтовки, футбол и бильярд. В этом году впервые были добавлены плавание и бильярд среди руководителей.

По традиции в день открытия состоялись соревнования руководителей муниципалитетов по стрельбе. Алексей Текслер вручил победителям почетные награды. Сельская спартакиада «Золотой колос», впервые прошедшая в июле 1960 года в селе Еткуль, стала хорошей традицией южноуральских селян.