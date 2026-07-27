В аэропорту Екатеринбурга сняли ограничения после отбоя ракетной опасности

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сняты временные ограничения, вводившиеся утром 27 июля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику. Актуальная информация о статусе рейсов доступна на онлайн-табло Кольцово.

Напомним, что в понедельник утром в Свердловской области вводился режим ракетной опасности, который затем был отменен.