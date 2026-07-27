На паромной переправе на байкальский остров Ольхон выставили ОМОН

На паромной переправе на остров Ольхон (самый крупный остров Байкала, население около 2 тыс. человек) с начала лета дежурят ОМОНовцы Росгвардии. В ведомстве сообщили, что сотрудники спецподразделения "обеспечивают общественный порядок и безопасность туристов".

ОМОН выставили и на острове, и в поселке МРС (Сахюрта), откуда отходит паром.

"Росгвардейцы патрулируют местность в период высокой интенсивности посещений туристами острова. Они находятся в местах массового скопления граждан и круглосуточно обеспечивают безопасность", - сообщили в Росгвардии.

Сейчас ожидание переправы на автомобиле может занимать несколько часов, всего на маршруте работают три парома (перевозка бесплатная).