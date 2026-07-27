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Фото: Накануне.RU

Путин об СВО: ключевые тезисы со встречи с военными ВМФ РФ

Президент Владимир Путин встретился с военными ВМФ РФ и четко обозначил позицию России по специальной военной операции. Президент сразу расставил акценты: Россия не начинала конфликт, а отвечает на действия Киева - при этом Украина действует при поддержке Запада.

Глава государства заявил, что в Киеве сегодня открыто продвигают идеи, близкие к нацистской идеологии. Именно это, по словам Путина, и объясняет жестокость по отношению к мирным жителям.

Президент тепло высказался о бойцах СВО - назвал их героями, которые прямо сейчас творят историю. Путин подчеркнул: страна уже делает все, чтобы будущие поколения помнили об их подвигах.

По мнению президента, важно, чтобы каждый в России понимал: бойцы защищают Родину, и их дело - ключевое для страны. Путин добавил, что лично держит руку на пульсе: ему передают всю информацию по ситуации в зоне СВО.

Говоря о защитниках страны, президент отметил: эти люди по праву стоят на передовой. Он уверенно заявил, что Россия одержит победу, а враг не добьется своих целей. При этом Путин признал: спецоперация "не будет длиться вечно и когда‑нибудь завершится".

Особую силу, по словам главы государства, дает чувство единства - оно нужно и в тылу, и на фронте. О ситуации внутри Украины президент высказался жестко: по его оценке, украинские элиты ведут себя как пауки в банке - ссорятся друг с другом, делят украденные деньги и пытаются подставить конкурентов.

В конце Путин напомнил: раньше Россия фактически гарантировала территориальную целостность Украины, но сейчас Киев сам сделал Москву своим врагом.

Кроме того, Путин отметил важную роль флота в ядерной триаде, заявил, что планы по развитию флота и морской зоны обязательно выполнят (ведь 60 % границ России - морские), и пояснил, что сейчас страна оправданно тратит много ресурсов на достижение целей специальной военной операции.

Теги: сво, военные, Путин


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