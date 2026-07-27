В филиале санатория "Обуховский" на Урале заболели дети

На Среднем Урале в санатории заболели дети. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в июле нынешнего года среди отдыхающих санатория "Обуховский" (филиал "Нижние Серги") было зарегистрировано семь случаев энтеровирусной инфекции. По данным ведомства, все заболевшие – дети.

Специалисты провели отбор проб для лабораторных исследований. Для предотвращения распространения инфекции организован вывоз детей и вожатых из корпуса, где зарегистрированы случаи заболевания. Выдано предписание о дополнительных противоэпидемических мероприятиях, в том числе дезинфекции.

В санатории отменены все общие мероприятия. За контактными детьми и взрослыми установлено меднаблюдение, новых случаев пока не выявлено.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь идет о статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Сейчас допрашиваются свидетели и назначаются необходимые экспертизы. Выясняется точное количество пострадавших, изучается интересующая следствие документация.

Как добавили в Роспотребнадзоре, ситуация остается на строгом контроле управления.