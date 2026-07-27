В Ростове-на-Дону погибли два человека при ночной воздушной атаке

Два человека погибли минувшей ночью в Ростове-на-Дону при воздушной атаке, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что погибшие были супругами. Кроме того, ранены пять человек, двое из них - в тяжелом состоянии, в том числе подросток.

По словам губернатора, в Ростове разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. В результате падения БПЛА вспыхнул огонь на территории частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домовладений. Загорелись несколько автомобилей поблизости с домами. Почти все пожары оперативно потушены, уточнил Слюсарь. Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров.

Помимо этого, разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении.