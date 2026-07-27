В Пермском крае введен режим ракетной опасности

В Пермском крае утром завыли сирены: введен режим "Ракетная опасность", сообщили в министерстве территориальной безопасности края. Росавиация ограничила работу пермского аэропорта Большое Савино.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

Порядок действий такой же, как при угрозе атаки БПЛА:

Если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом!

Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы.

Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.

Следите за оповещениями МЧС.