Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынова принял участие в заседании коллегии регионального УМВД

В Астраханской области на 16,8% снизилось общее количество преступлений. Об этом стало известно в ходе заседания коллегии УМВД России по Астраханской области по итогам оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел за полугодие. В мероприятии приняли участие вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев и спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

По данным профильного ведомства, за прошедшие шесть месяцев в регионе на треть стало меньше преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. Кроме того, на 7,5% снизилось количество преступлений в общественных местах и на 18,8% – на улицах. Также на 14,6% отмечено снижение числа преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних и на 7,1% – среди мигрантов.

За отчетный период сотрудники правоохранительного органа раскрыли 2618 преступлений, пресекли 398 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 38 фактов противоправного оборота оружия, 133 преступления в сфере экологии, 97 – в сфере незаконной миграции и 576 преступлений экономической направленности.

По итогам первого полугодия 2026 года криминальная обстановка в Астраханской области оценивается как стабильная и контролируемая.

Игорь Мартынов поблагодарил сотрудников полиции за верность службе и вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма Думы Астраханской области.