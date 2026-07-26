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Политика Костромская область
Фото: t.me/sk_sitnikov

Председатель Костромской областной Думы уверен, что именно неординарные подходы губернатора дают возможность решать самые сложные задачи

На этой неделе губернатор Костромской области Сергей Ситников выступил с ежегодным докладом о развитии региона в 2025 году. Глава региона представил результаты работы командной работы во всех сферах жизнедеятельности региона – экономике, финансах, социальной политике, в развитии инфраструктурных проектов. В каждм из направлений отражена деятельность региональной власти, направленная на повышение качества жизни жителей региона.

«Не видеть изменения, которые происходят к лучшему, это значит закрывать глаза на реальность, на реальную действительность. Мы все ездим по области. Мы видим, как в муниципальных образованиях происходят изменения к лучшему», - отметил председатель областной Думы Алексей Анохин.

Как перед страной, так и перед регионом сейчас стоят серьезные вызовы. Именно поэтому так важен нестандартный подход лично губернатора и его команды к решению важных задач, отметил председатель облдумы.

«Обычные методы управления, механизмы управления, в сегодняшней ситуации начинают давать сбой. Губернатор это отлично понимает и пытается до всех до нас донести, что необходимы другие неординарные подходы, другие инициативы, он сам их генерирует» - подчеркнул Алексей Анохин.

Глава заксобрания Костромской области также привел конкретные примеры, когда принятые на уровне региона решения затем находили отражение в федеральной повестке. В частности, инициативы главы региона по борьбе с «серыми» заработными платами, которые он представил на заседании в Совете Федерации Федерального собрания РФ.

Отдельно Алексей Анохин отметил решения губернатора по капитализации территорий и работе с имуществом, которые направлены на получение дополнительных средств в бюджеты муниципальных образований и области.

Он также подчеркнул, что кадровая политика региона уже сейчас позволяет готовить специалистов по востребованным профессиям и закрывать кадровые потребности в бюджетной сфере и на предприятиях региона.

«Ну и крайний пример – топливо. На одном из совещаний, как только начался ажиотажный спрос, губернатор сказал: «Роснефть должна заключать соглашения с частными АЗС для того, чтобы решить проблему». Через неделю президент дает поручение нефтяным компаниям делиться с заправками, чтобы у автомобилистов была возможность заправляться», - сказал Алексей Анохин.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что депутатский корпус поддерживал и поддерживает политику администрации и лично Сергея Ситникова, направленную на улучшение жизни земляков.

Теги: анохин , сергей ситников, губернатор костромской области


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