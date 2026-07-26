В Ростовской области задержаны 111 поездов

В Ростовской области с опозданием следует 111 поездов, максимальное время задержки – семь часов.

На конечные станции прибыло восемь поездов, ранее задержанных из-за непогоды в Ростовской области. На вокзалах идёт возврат и переоформление проездных документов, пассажирам бесплатно предоставляют места в залах повышенной комфортности, комнатах длительного отдыха и камерах хранения, сообщают РЖД.

Ранее в Ростове-на-Дону подвели трагичные итоги разгула непогоды. Есть жертвы. Пострадали 13 человек. Семеро госпитализированы, один погиб. Всего произошло более 100 происшествий.