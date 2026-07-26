В Кабардино-Балкарии несколько туристов погибли во время восхождения на Эльбрус

В Кабардино-Балкарии продолжаются две спасательные операции. Речь идёт о различных группах туристов.

В первой группе было семеро туристов. По состоянию на 18.00, поисковые работы приостановлены. Спасатели эвакуировали тела двух альпинистов на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Пурга и шквалистый ветер не позволили найти и эвакуировать тела ещё троих альпинистов. По уточнённым данным, всего в группе было семь человек. Двоих выживших удалось ранее спасти. Завтра в 5.00 поиск возобновят.

Кроме того, сегодня поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте в 5тыс. 300 м (хижина Red Fox) группа альпинистов попросила о помощи. Два альпиниста зарегистрировали свой маршрут. Приехав на место, спасатели выяснили, что один альпинист скончался. Идёт эвакуация второго участника восхождения. Непогода (пурга и шквалистый ветер) не позволили эвакуировать тело погибшего. Завтра в 6.00 планируется спуск тела погибшего альпиниста, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.