Путин: Россия будет развивать флот, несмотря на траты на СВО

Президент России Владимир Путин сегодня, в день ВМФ, встретился с военнослужащими флота.

"Море всегда связано с риском, а военные моряки рискуют вдвойне, втройне. И сложилась определенная культура в военно-морской среде. Она складывалась столетиями тоже, со времен Петра I. Это потому, что морское дело требует знаний", - цитирует президента пресс-служба Кремля.

По мнению Путина, все люди в России исходят из того, что моряки – всё-таки особая семья, особая каста в самом хорошем смысле этого слова. Позже президент обратил внимание на отдельные моменты в докладе командира 36-й дивизии надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота капитана прервого ранга Алексея Ульяненко.

"Вы сейчас сказали о международных учениях. Всё-таки это говорит о том, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. В ядерной триаде флот имеет огромное значение", - сказал Путин.

Россия вынуждена много ресурсов направлять, и это оправданно, на обеспечение успеха и достижение целей специальной военной операции.

"Планы по развитию флота и дальней, и ближней морской зоны есть, и они, безусловно, будут реализованы. 60% границ – морские", - сказал Путин.