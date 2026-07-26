Пропавшая в Пермском крае художница Олеся Косарева найдена мертвой

Пропавшая в Пермском крае художница Олеся Косарева найдена мертвой. Об обнаружении тела сообщили родители девушки, передает корреспондент Накануне.RU.

Олеся Косарева пропала 11 июля при подтоплении села Кын.

Девушка находилась вместе с матерью в доме. По словам женщины, вода начала резко прибывать, смыло заваленку дома. В этот момент мама и Олеся находились вместе. Взяли собаку и необходимые вещи, однако эвакуироваться не успели - берег под домом смыло, также как и находящихся в нем людей. Женщина и собака спаслись, а девушку унесло в реку.