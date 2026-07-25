На территории Тюменского НПЗ упал беспилотник

Украинский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ, произошло возгорание, сообщил губернатор региона Александр Моор.

"На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле", - написал он в Telegram-канале.

Утром в субботу на территории Тюменской области был введен режим беспилотной опасности. Глава региона отмечал, что это "превентивная мера".

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога уточнял, что режим беспилотной опасности введен в пяти регионах округа. В Екатеринбурге пожар произошел на стоянке из-за падения обломков БПЛА. Со склада Wildberries эвакуировали всех сотрудников после атаки дронов на город.