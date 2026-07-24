Общественный транспорт Екатеринбурга будет работать дольше в День города

В День города общественный транспорт Екатеринбурга станет работать дольше. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, работа наземного общественного транспорта и метрополитена будет продлена до 1:00 2 августа. Также к 21:00 1 августа будет обеспечено накопление транспорта, чтобы горожане могли уехать после празднования.

Автобусы:

на улице 8 Марта, от Малышева до Куйбышева;

на улице Радищева, от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;

на улице Бориса Ельцина, у Свердловского государственного академического Театра драмы;

на проспекте Ленина, у Екатеринбургского государственного академического Театра оперы и балета;

на проспекте Ленина, от Хохрякова до Московской.

Троллейбусы:

на улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;

на улице Малышева, от 8 Марта до переулка Банковский;

на улице Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева.

Трамваи:

в районе перекрестков проспекта Ленина и улицы Луначарского, проспекта Ленина и улицы Московской.

Напомним, этой весной в Екатеринбурге утвердили перенос празднования Дня города с третьей на первую субботу августа.