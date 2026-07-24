ЦБ десятый раз подряд снизил ключевую ставку – до 14% годовых

На июньском заседании совета директоров Центрального банка России было принято решение снизить ключевую ставку на 0,25% - до 14% годовых. Это десятое снижение подряд.

Свое решение регулятор объясняет тем, что "существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами".

Интересно, что большинство аналитиков и представителей бизнеса считали, что ЦБ на этот раз оставит ставку на прежнем уровне – из-за серьезного влияния на инфляцию топливного кризиса.

При этом в сообщении пресс-службе ЦБ, посвященном изменению ставки, на этот раз прямо говорится, что ситуация в экономике и бюджетной политике потребуют более плавного снижения ключевой ставки.

"По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2026 году", - говорится в релизе регулятора. Во втором квартале инфляция с поправкой на сезонность составила 5% в пересчете на год.

"В июне – июле текущий рост цен ускорился. На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них – моторное топливо и плодоовощная продукция. Оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%", - отмечают в ЦБ. Там также добавили, что инфляционные ожидания всех – населения, бизнеса, инвесторов – выросли, и это может тормозить устойчивое замедление инфляции.