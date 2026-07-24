В Нижнем Тагиле задержали хулиганов, стрелявших по прохожим из окна "Мерседеса"

В Нижнем Тагиле полиция задержала двух жителей города, устроивших стрельбу в общественном месте.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, вечером 20 июля молодые люди катались на автомобиле "Мерседес" в Дзержинском районе и демонстрировали из окна предмет, схожий с пистолетом. Парни направляли "ствол" на прохожих, а также производили из него выстрелы. Аналогичный инцидент повторился спустя два дня на улице Космонавтов в микрорайоне Выя.

Силовики вышли на след хулиганов и задержали: ими оказались двое ранее не судимых 21-летних жителя Нижнего Тагила. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

Очевидцев данных инцидентов просят обратиться в ближайший отдел полиции, либо в дежурную часть МУ МВД России "Нижнетагильское" по адресу: улица Островского, 7 или по телефону 102.