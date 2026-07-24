СМИ: "Золотая корона" ограничила переводы денег в Грузию на фоне новых санкций ЕС

Платежная система "Золотая корона" временно ограничила переводы денег в Грузию и ряд других стран на фоне новых санкций Евросоюза. В санкционный список попал оператор "Золотой короны" – РНКО "Платежный центр", передает РБК.

Сейчас в приложении сервиса для переводов из России доступны только четыре страны: Узбекистан, Киргизия, Азербайджан и Турция.

"Золотая корона" позволяет отправлять и получать денежные переводы без открытия счета в онлайн-форме и наличными в партнерской сети.