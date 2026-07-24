В Югре политики и общественные организации договорились вместе провести прозрачные выборы

В Югре подписано соглашение о сотрудничестве. Договорились Общественная палата Югры, различные политические партии и общественные организации. Цель – обеспечение наблюдения за осенними выборами. Подробнее – в материале Накануне.RU.

Под документом поставили свои подписи представители "Коммунистов России", "Единой России", "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", ЛДПР, "Новых людей", Союза журналистов Югры, Ассоциации юристов России, Ассамблеи народов России в Югре, Союза женщин России в Югре, российского общества "Знание" в Югре. Главная цель партнерства – сделать избирательный процесс максимально прозрачным, понятным для каждого жителя региона и защищенным от любых информационных провокаций.

"Для Общественной палаты Югры подписание соглашений перед выборами – переход от общей готовности к сотрудничеству к конкретной совместной работе. Нас объединяет уважение к выбору граждан и общая ответственность за открытость, законности прозрачность голосования. Впереди – совместная подготовка наблюдателей, консультации, обмен информацией и постоянное взаимодействие в период избирательной кампании", - сказала председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова.

Председатель Союза журналистов Югры Александр Григоренко считает, что попытки вмешательства в выборный процесс со стороны недоброжелателей могут быть, и организаторы голосования должны быть к этому готовы.

"Общественная палата Югры сегодня выступает не только координатором, но и объединяющим звеном, консолидирующим усилия всех заинтересованных сторон", - сказал Григоренко.

О соглашении высказался секретарь регионального отделения "Единой России", председатель думы Югры Борис Хохряков.

"Вместе с представителями других партий и общественных организаций зафиксировали общую позицию: голосование должно быть абсолютно прозрачным. Чистота выборов – базовая ценность, на которой стоит доверие людей. Работаем", - написал Хохряков в своём telegram-канале.

Партия власти выставит обученных наблюдателей на все 728 участков региона.

"Ресурс для этого есть: 734 первичных отделения, более 25 тыс. человек – депутаты, сторонники, активисты "Молодой Гвардии". Все наблюдатели пройдут подготовку совместно с Общественной палатой по единой программе".

Схожего мнения придерживаются в окружном отделении ЛДПР. Там говорят, что цель партнёрства – сделать избирательный процесс максимально прозрачным и понятным для каждого жителя региона, а также обеспечить его защищенность от любых информационных провокаций. Юрист регионального отделения партии Александр Тихомиров, подписавший соглашение от имени партии, счёл, что документ – практический шаг к тому, чтобы выборы в Югре проходили максимально открыто и в строгом соответствии с законодательством.

"Мы будем совместно с Общественной палатой и партнерами готовить наблюдателей, вести консультационную работу и помогать предотвращать любые попытки исказить информацию о ходе голосования. Важно, чтобы доверие к избирательному процессу формировалось на фактах, а не на слухах. Именно такую цель мы разделяем с нашими коллегами", - сказал Тихомиров.

Доцент кафедры политологии и философии Сургутского государственного университета, член регионального штаба по наблюдению за выборами в Югре Дмитрий Сердюков, комментируя подписание соглашения, отметил, что развитие общественного наблюдения можно рассматривать как показатель зрелости гражданских институтов. Он полагает, что со временем меняются избирательные технологии и способы коммуникации, но неизменным остаётся общественный запрос на справедливые правила, достоверную информацию и уважение к воле граждан.

"Для Югры с её большой территорией, разнообразием муниципалитетов и активной общественной жизнью особенно важно обеспечить единые высокие стандарты наблюдения на всех уровнях. Подписание соглашения демонстрирует готовность политических и общественных организаций совместно нести ответственность за укрепление доверия к избирательному процессу", - сказал Сердюков.

Обучение общественных наблюдателей в регионе стартовало в начале июля: югорчанам объясняют их права и обязанности, алгоритмы фиксации нарушений, а также, как реагировать на внештатные ситуации. Они разбирают правила составления отчётности и работы с бланками. Особое внимание уделяется контролю за процедурой голосования и подведению итогов. К единому дню голосовая в Югре будет сформирована команда из почти 3 тыс. наблюдателей. В 2026-ом в Югре предстоит выбрать федеральный, тюменский областной, окружной парламенты, а также представителей органов местного самоуправления. Голосование продлится три дня – 18-20 сентября.